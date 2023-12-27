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Один человек, пострадавший при атаке на порт Феодосии, остается в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Крыма.

"В настоящее время стационарное лечение продолжает один пациент, его состояние средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

Украинские войска совершили атаку на порт Феодосии накануне. Это привело к пожару, который удалось быстро ликвидировать. В результате произошедшего повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск".

Жертвой атаки стал один человек, еще четверо пострадали. Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщал, что повреждения получили шесть инфраструктурных объектов.

