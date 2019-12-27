Крупный пожар случился в торговом павильоне в Абакане

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в торговом павильоне в Абакане Республики Хакасии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

Известно, что к моменту прибытия сотрудников пожарных служб наблюдалось горение кровли здания на площади 2 тысячи квадратных метров. Вскоре пожарным удалось локализовать возгорание на данной площади.

"Объявлена локализация пожара на площади 2000 квадратных метров", – проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что возгоранию был присвоен третий номер сложности. По имеющейся информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Согласно последним данным, позже пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

"На данный момент ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Причины пожара пока не установлены.

Ранее огонь охватил автомобиль на Ленинском проспекте в Москве. Кадры инцидента прислали очевидцы.