СК проводит проверку после экстренной посадки самолета в Ханты-Мансийске

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Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту аварийной посадки самолета в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Самолет Utair, летевший из Ноябрьска в Москву, совершил аварийную посадку около 18:00 (16:00 по московскому времени). В авиакомпании сообщили, что на рейсе сработал датчик неисправности системы кондиционирования.

Экипаж принял решение о посадке, которая прошла благополучно. Никто не пострадал. В 21:50 (19:50 по московскому времени) пассажиры рейса вылетели в Москву резервным бортом.