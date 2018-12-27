Неизвестные совершили вооруженное нападение на мужчину в центре Москвы

Двое неизвестных совершили вооруженное нападение на мужчину в Пресненском районе, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел у дома №12, строение 2 в Большом Козихинском переулке. Злоумышленники подсели в автомобиль к мужчине и, угрожая похожим на пистолет предметом, похитили у него крупную сумму денег.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается сумма ущерба.