Ребенка и четырех взрослых госпитализировали после ДТП с поездом и маршруткой в Ленобласти

Пять человек попали в больницу после столкновения маршрутки с локомотивом в Ленинградской области. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской скорой помощи.

"Четверо взрослых и один малолетний ребенок госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Это окончательные данные", – уточнил собеседник агентства.

По данным УГИБДД, авария произошла около 14:30 27 декабря на железнодорожном переезде в городе Кудрово Ленинградской области. Маршрутка №491 Кудрово – Санкт-Петербург двигалась на красный свет, когда заметивший ее машинист поезда экстренно затормозил. Однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.