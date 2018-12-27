Ребенка и четырех взрослых госпитализировали после ДТП с поездом и маршруткой в Ленобласти

Пять человек попали в больницу после столкновения маршрутки с локомотивом в Ленинградской области. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской скорой помощи.
"Четверо взрослых и один малолетний ребенок госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Это окончательные данные", – уточнил собеседник агентства.
По данным УГИБДД, авария произошла около 14:30 27 декабря на железнодорожном переезде в городе Кудрово Ленинградской области. Маршрутка №491 Кудрово – Санкт-Петербург двигалась на красный свет, когда заметивший ее машинист поезда экстренно затормозил. Однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
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