Мужчину ранили ножом в ходе дорожного конфликта на юго-западе Москвы

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На юго-западе Москвы мужчину ранили ножом в ходе дорожного конфликта. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в районе дома №45 на Ломоносовском проспекте. Преступник скрылся с места происшествия на автомобиле Kia. Для его поимки полиция ввела план "Перехват".