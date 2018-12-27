Взрыв раздался у церкви в Греции

Фото: AP/Thanassis Stavrakis

Два человека пострадали от взрыва, произошедшего у церкви Святого Дионисия в афинском районе Колонаки. Об этом сообщает местная ежедневная газета Ekathimerini.

Как отмечает глава полицейского подразделения специальной охраны Ставрос Мавроидакос, сдетонировавшее устройство находилось в металлическом ящике. Бомбу обнаружил служащий церкви, который сразу обратился в полицию.

Взрыв раздался во время перемещения ящика. В итоге прибывший для обследования полицейский был ранен и попал в больницу. Церковный служащий отделался легкими ранениями.