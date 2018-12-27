Мужчина взорвал боевую гранату среди людей в Хабаровске

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В Хабаровске три человека пострадали при взрыве боевой гранаты. Инцидент произошел на территории торговой базы на улице Зеленой. Мужчина, который взорвал гранату, погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую Единую дежурную диспетчерскую службу.

"Сам погиб, осколками ранило трех человек, одну женщину и двух мужчин, их госпитализировали", – сказали в ЕДДС.

Предполагается, что это был грабитель.

Обстоятельства происшествия выясняются.

В больнице номер 2 в Хабаровске агентству сообщили, что поступили два человека. Их обследуют врачи.