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Алкогольная сеть "Красное&Белое" не понесла материальных потерь в связи с обысками. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе компании.

"Все было в штатном режиме, никаких потерь нет", – пояснили в компании "Красное&Белое".

Также компания не намерена требовать какой-либо компенсации. "Право у нас есть, но потерь никаких нет, и не собираемся что-либо взыскивать", – добавили в пресс-службе.

Пользователи соцсетей сразу же отреагировали на обыски в сети магазинов.



Ранее в магазинах алкогольной сети "Красное&Белое" проходили обыски с участием Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. В ходе проверки была изъята документация на товар, произведен осмотр зданий и помещений. Сейчас обыски завершены, факт хранения и продажи контрафактного товара не установлен. Все магазины уже работают в штатном режиме.

"Красное&Белое" – российская компания по продаже алкогольных и безалкогольных напитков. Головной офис расположен в Челябинске, у компании более 50 представительств в разных регионах РФ.