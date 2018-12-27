Женщина упала на рельсы на станции метро "Теплый стан"

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Задержка поездов на Калужско-Рижской линии московского метрополитена произошла из-за падения женщины на рельсы. Об этом со ссылкой на пресс-службу метро сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 27 декабря в 8:00 на станции "Теплый стан". На платформе у женщины 1963 года закружилась голова, она оступилась и упала на рельсы. Машинист прибывающего поезда применил экстренное торможение. Напряжение с контактного рельса сняли с 8:06 до 8:20. Очевидцы также подтвердили, что женщина упала по собственной неосторожности. Она отказалась от госпитализации.

Инцидент привел к увеличению интервалов движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии. Движение оперативно восстановили.