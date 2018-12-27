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10:07

В Подмосковье ликвидировали нарколабораторию

происшествия

10:07

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МВД ликвидировало лабораторию и канал сбыта синтетических наркотиков

Сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, при сопровождении поезда Москва – Астрахань полицейский обнаружил 200 граммов наркотического средства МДМА у 30-летнего пассажира. Как оказалось, мужчина работал наркокурьером и поставлял в Астрахань наркотики из интернет-магазина в теневом сегменте сети.

Оперативники выявили организаторов торговли, в отношении которых уже заведены уголовные дела. Во время обысков в их квартирах нашли свыше девяти килограммов МДМА и метамфетамина, а также 1,5 килограмма гашиша и марихуаны.

"В частном доме в Московской области обнаружена подпольная нарколаборатория, где изъяты емкости с порошкообразным веществом весом около 30 килограммов, канистры с жидкостью, электронные весы, респираторы и оборудование для изготовления таблеток. Все изъятое направлено на исследование", – пояснила Волк.

В среднем в лаборатории за сутки производилось 25 тысяч таблеток МДМА. Изготовленные вещества на самолетах и поездах доставляли в другие регионы России.

Благодаря действиям полицейских из незаконного оборота изъято свыше 15 килограммов наркотических средств и более 30 килограммов сырья для их производства.

происшествия

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