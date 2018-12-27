Следователи проверяют информацию о насилии над несовершеннолетней в Черемушках

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Сотрудники столичной полиции проверяют информацию о том, что в коррекционной школе в районе Черемушки произошло сексуальное насилие над несовершеннолетней. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в полицию обратилась женщина, которая заявила, что 25 декабря в коррекционной школе, расположенной на улице Архитектора Власова, ее дочь "подверглась насильственным действиям сексуального характера со стороны знакомого подростка".

Правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что 20 ноября сотрудники полиции задержали мужчину 41 года по подозрению в надругательстве над двумя детьми в рейсовом автобусе. Предполагаемого злоумышленника задержали на улице Свободы.