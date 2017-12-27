Пожарные ликвидировали возгорание в комплексе "Флакон" на севере столицы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пожарные ликвидировали возгорание на территории комплекса "Дизайн-завод "Флакон" на северо-востоке столицы. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.

Комплекс располагается на Большой Новодмитровской улице, дом № 36, строение 2. Со второго этажа шел густой черный дым. Из-за пожара эвакуировали 30 человек, сообщает Агентство "Москва".

По указанному адресу располагается редакция телеканала "Дождь", торговые центры, магазины и другие офисные помещения.