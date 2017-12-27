Помощника Кадырова обокрали в Москве на 650 тысяч рублей

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Неизвестные в Москве похитили деньги и вещи из автомобиля помощника главы Чеченской Республики. Материальный ущерб составил около 650 тысяч рублей.

Как рассказал в полиции 49-летний Хасайн Кадыров, инцидент произошел 26 декабря возле дома № 48 по Ленинградскому проспекту. Злоумышленник, разбив стекло, украл из автомобиля Mercedes денежные средства, мобильный телефон IPhone 6, планшет IPad, сообщает Агентство "Москва".

Спустя сутки на улице Петрозаводская задержали 51-летнего безработного уроженца Тулы. Мужчина признался в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".