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Туристическое судно врезалось в опору моста в Германии, сообщает агентство Associated Press.

ЧП произошло на реке Рейн недалеко от города Дуйсбург в ночь на 27 декабря. В результате пострадали не менее 27 человек, пять из которых получили серьезные травмы.

Всего на борту находились 103 пассажира – подданных Бельгии, Люксембурга и Нидерландов, и 26 членов экипажа.

Круизный лайнер направлялся из немецкого Дуйсбурга в город Арнем на востоке Нидерландов. После инцидента мост закрыли, эксперты проверяют его на прочность.