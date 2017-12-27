Полиция пытается установить контакт с забаррикадировавшимся на фабрике мужчиной

27 декабря, 10:59
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Полиция пытается установить контакт со злоумышленником, который скрывается в здании фабрики на юго-востоке столицы. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
Предположительно, стрелявший удерживает в здании заложников. Со злоумышленником пытаются наладить контакт, чтобы начать вести переговоры.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции оцепили здание фабрики, чтобы задержать стрелявшего, который находится внутри. По предварительной информации, стрельба произошла из-за конфликта между бывшим и нынешним собственниками предприятия. Один из участников спора выстрелил в другого, в результате чего тот скончался на месте.
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