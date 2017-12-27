Сотрудники МЧС ликвидировали открытый огонь в Домодедове

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожарные ликвидировали открытый огонь в строении и ангаре с пиломатериалами в подмосковном Домодедове, сообщает Агентство "Москва". В результате ЧП никто не пострадал.

Возгорание на площади 1,5 тысячи квадратных метров произошло на улице Промышленная, 33А. На месте происшествия работают 44 человека и 15 единиц техники.

О пожаре сообщалось рано утром. Огонь вспыхнул в строении, а затем перекинулся на ангар. Здание почти полностью объято огнем. При этом угрозы распространения огня на второй ангар не было.