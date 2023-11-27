ФСБ задержала жительницу Запорожской области за попытку подрыва грузовика ВС РФ

Фото: телеграм-канал "ЗАПОРОЖСКИЙ ВЕСТНИК"

Силовики задержали жительницу Запорожской области, которую подозревают в попытке подрыва военного грузовика. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным ведомства, женщина действовала по заданию украинских спецслужб. Она установила самодельное взрывное устройство под кабину грузового автомобиля, используемого российской армией, уточнили в ФСБ.

"Сотрудниками органа безопасности злоумышленница задержана с поличным на месте совершения преступления", – говорится в сообщении.

В отношении нее силовики возбудили уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ" УК РФ.

Ранее силовики задержали жительницу Самары по подозрению в совершении госизмены. Как уточнили в ФСБ, она склоняла российских военных – участников спецоперации к переходу на сторону украинской армии. В качестве аргументов женщина использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС РФ.

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