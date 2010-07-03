Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро введено в график. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Сообщается, что инцидент, из-за которого возникли сбои в работе общественного транспорта, произошел на станции "Бульвар Дмитрия Донского". Мужчина упал под прибывающий поезд. Как сообщает Агентство "Москва", пострадавший выжил и был передан медикам.

"Около 8:00 на станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина. Приняты меры для его извлечения. Сотрудниками полиции, дежурившими на станции, незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи", – сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

По факту произошедшего проводится проверка.



Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро ввели в график

Ранее сообщалось о кратковременной остановке движения поездов на участке от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Пражской".

