Более тысячи человек эвакуировали из ТЦ "Охотный ряд" из-за угрозы взрыва

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Свыше тысячи человек пришлось эвакуировать из торгового центра "Охотный ряд" в центре столицы после того, как в полицию поступил анонимный звонок об угрозе взрыва.

Как сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуаций, "поступил звонок об угрозе взрыва, проводится эвакуация посетителей".

Уточняется, что из здания эвакуировали посетителей и персонал ТЦ − в общей сложности более 1 тысячи человек. "Экстренные службы на месте, ожидается прибытие кинологов", − пояснил собеседник агентства.

27 ноября в правоохранителные органы города также поступили анонимные сообщения о "минировании" Сретенского храма и Центрального детского магазина на Лубянке.

Всего за два месяца из-за анонимных звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах России пришлось эвакуировать более 2,3 миллиона человек. Возбуждены уголовные дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".