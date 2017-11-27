В Москве женщину облили бензином и подожгли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Игорь Иванко

В столице женщину облили бензином и подожгли. Пострадавшую с тяжелыми ожогами доставили в реанимацию. По данным полиции, инцидент произошел на улице Захарьинские Дворики в Южном Бутово.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, 25 ноября в НИИ им. Н. Склифосовского поступила 32-летняя жительница Подольска с ожогами пламенем первой, второй и третьей степеней 80 процентов поверхности тела. О том, что потерпевшую облили и подожгли, она сообщила сама.

В настоящий момент женщина находится в ожоговой реанимации, за ее жизнь борются медики. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.