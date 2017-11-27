Около 700 человек эвакуированы из Центрального детского магазина на Лубянке

27 ноября, 14:40
Фото: портал Москва 24/ Михаил Сипко
Около 700 человек были эвакуированы из Центрального детского магазина на Лубянке после анонимного звонка о "минировании".
"Угроза взрыва, выведено около 700 человек", – передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ранее полиция получила анонимный звонок об угрозе взрыва в храме Сретения Владимирской иконы Божией Матери на Лубянке, рядом с местом, где 27 ноября проходит научная конференция под председательством патриарха Кирилла.
Волна телефонного терроризма в России началась 11 сентября. В течение двух месяцев из-за анонимных звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах было эвакуировано более 2,3 миллионов человек. Возбуждены уголовные дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
В связи с участившимися случаями телефонного терроризма Госдума приняла закон, которые обязывает операторов связи блокировать звонки такого характера. Так, если от правоохранительных органов или Роскомнадзора поступит подобный запрос, операторы обязаны будут прекратить оказание услуг связи абоненту. Также они должны будут раскрыть данные о реальном владельце номера. В случае нарушений возможны санкции вплоть до ограничения трафика.
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