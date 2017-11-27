Из банка в центре Москвы украли 5 миллионов долларов

Фото: depositphotos/thisisarto

Неизвестные украли пять миллионов долларов из банка в Таганском районе столицы. Полиция начала розыск преступников.

Пропажу обнаружили утром 24 ноября, в этот же день поступило обращение в полицию. Из хранилища банка "Европейский стандарт" по адресу улица Солянка, дом 13, строение 3 украли не менее пяти миллионов долларов. Деньги приобрели 23 ноября в "Глобэксбанке" за 295 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва". Повреждений на хранилище не нашли, из чего сделали вывод о причастности к хищению материально ответственных лиц банка. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, выясняются обстоятельства случившегося.

В начале ноября в банке в ЮЗАО произошла кража на 400 тысяч евро, что эквивалентно 27 миллионам рублей. Деньги украли из арендованной банковской ячейки в помещении АКБ "Славия" на улице Кедрова.