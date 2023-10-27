ПВО РФ сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"27 октября около 19 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ уже сообщали о двух перехваченных украинских беспилотниках над Курской областью.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Пороз Грайворонского горокруга Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, люди не пострадали, при этом зафиксированы повреждения в четырех домах.



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