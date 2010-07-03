Пенсионера избили молотком по голове на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неизвестный избил пенсионера молотком по голове, сообщает ТАСС.

Нападение произошло 26 октября на улице Плющева, дом 10. Мужчину госпитализировали с диагнозом открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Ранее сообщалось, что неизвестный ранил ножом в грудь мужчину в торговом центре "Савеловский" на Сущевском Валу.

Пострадавшего доставили в больницу с колото-резаным ранением грудной клетки и гемопневмотораксом.