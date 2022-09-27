Алеку Болдуину могут предъявить обвинения из-за стрельбы на съемках фильма

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Американскому актеру Алеку Болдуину и некоторым другим лицам могут предъявить обвинения в связи со стрельбой на съемках фильма "Ржавчина" в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Издание уведомило, что прокуратура штата Нью-Мексико запросила у властей дополнительное финансирование на покрытие расходов в случае предъявления обвинения. Прокурор округа Мэри Карма-Олтвис отметила, что окончательное решение еще не принято.

"Один из возможных обвиняемых – известный киноактер Алек Болдуин", – указано в документах, приложенных к запросу на финансирование.

В свою очередь, адвокат Болдуина Люк Никас заявил, что обсуждать дело преждевременно в связи с тем, что сторона обвинения еще не изучила материалы, а также не приняла окончательное решение по обвинению.

Стрельба на съемочной площадке фильма "Ржавчина" произошла в октябре 2021 года. Из-за неправильно сработавшего оружия Болдуина на съемочной площадке погибла оператор кинокартины Галина Хатчинс.

Компания Rust Movie Productions посчитала, что гибель и ранение людей на съемочной площадке фильма "Ржавчина" случились не по ее вине, хотя сообщалось, что оружие должно было быть заряжено холостыми патронами.