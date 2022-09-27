Алеку Болдуину могут предъявить обвинения из-за стрельбы на съемках фильма

14:58
Фото: ТАСС/AP Photo/Invision/Evan Agostini
Американскому актеру Алеку Болдуину и некоторым другим лицам могут предъявить обвинения в связи со стрельбой на съемках фильма "Ржавчина" в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Издание уведомило, что прокуратура штата Нью-Мексико запросила у властей дополнительное финансирование на покрытие расходов в случае предъявления обвинения. Прокурор округа Мэри Карма-Олтвис отметила, что окончательное решение еще не принято.
"Один из возможных обвиняемых – известный киноактер Алек Болдуин", – указано в документах, приложенных к запросу на финансирование.
В свою очередь, адвокат Болдуина Люк Никас заявил, что обсуждать дело преждевременно в связи с тем, что сторона обвинения еще не изучила материалы, а также не приняла окончательное решение по обвинению.
Стрельба на съемочной площадке фильма "Ржавчина" произошла в октябре 2021 года. Из-за неправильно сработавшего оружия Болдуина на съемочной площадке погибла оператор кинокартины Галина Хатчинс.
Компания Rust Movie Productions посчитала, что гибель и ранение людей на съемочной площадке фильма "Ржавчина" случились не по ее вине, хотя сообщалось, что оружие должно было быть заряжено холостыми патронами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: