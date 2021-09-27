Все медицинские объекты Воронежской области проверят после пожара в больнице

11:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Все медицинские объекты в Воронежской области проверят после пожара в реанимационном отделении больницы в городе Лиски. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
"Сейчас же поручу принять исчерпывающие меры безопасности на всех медицинских объектах региона: мы оперативно проверим состояние электрики, систем оповещения и пожаротушения, качество работ всех подрядчиков, которые в недавнее время вели работы в медучреждениях. На это будут брошены максимальные силы и средства", – говорится в сообщении.
Информация о пожаре в палате реанимационного отделения Лискинской районной больницы поступила в 02:34. В результате из медучреждения эвакуировали 31 человека. Погибла женщина 1939 года рождения.
В 02:58 пожар потушили на площади 15 квадратных метров. Следователи проводят проверку.
Ранее была названа предварительная причина пожара в больнице. По информации единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), возгорание возникло от зарядки телефона.
Огонь вспыхнул на втором этаже – "красная зона" пятиэтажного здания в палате № 3 размером 3 на 4 метра. В момент возникновения пожара в палате находились четыре человека. Эвакуация была проведена только со второго этажа больницы. В настоящее время медучреждение продолжает работу в штатном режиме.
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