Жилой дом загорелся в центре Москвы

Многоэтажка загорелась в центре Москвы, сообщает "Интерфакс". Жильцы эвакуируются из здания.
Огонь вспыхнул на восьмом этаже дома 24 по Шмитовскому проезду. Сведений о пострадавших не поступало.
К настоящему моменту возгорание ликвидировано.
Ранее возгорание произошло на первом этаже одного из павильонов на Измайловском шоссе, 73ж. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.
Пострадали девять человек. Двоим оказали помощь на месте. Семь человек доставили в больницу, одна женщина в тяжелом состоянии в коме. 15 человек эвакуировали из горящего здания. Все пострадавшие, по предварительным данным, являются гражданами РФ.
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