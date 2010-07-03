Пьяного повара задержали за порчу банкомата ножом в Москве

В центре столицы задержали мужчину за порчу банкомата столовым ножом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел 26 сентября на улице Пресненский Вал. В зоне самообслуживания сотрудники полиции задержали царапавшего кухонным ножом один из банкоматов мужчину 1995 года рождения.
Уточняется, что мужчина на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, в этот день он возвращался с работы и по пути зашел в зону терминалов погреться. С его слов, он всегда носит в портфеле столовый нож. При этом объяснить свой поступок мужчина не смог.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются подробности инцидента.
Ранее полиция задержала в подмосковной Балашихе четырех мужчин по подозрению в краже автомобилей. Мужчины возрасте от 34 до 42 лет являются уроженцами ближнего зарубежья. С помощью специального оборудования они похитили два автомобиля в городском округе. Сумма ущерба составила более 3,3 миллиона рублей.
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