Пьяного повара задержали за порчу банкомата ножом в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В центре столицы задержали мужчину за порчу банкомата столовым ножом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 26 сентября на улице Пресненский Вал. В зоне самообслуживания сотрудники полиции задержали царапавшего кухонным ножом один из банкоматов мужчину 1995 года рождения.

Уточняется, что мужчина на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, в этот день он возвращался с работы и по пути зашел в зону терминалов погреться. С его слов, он всегда носит в портфеле столовый нож. При этом объяснить свой поступок мужчина не смог.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются подробности инцидента.

Ранее полиция задержала в подмосковной Балашихе четырех мужчин по подозрению в краже автомобилей. Мужчины возрасте от 34 до 42 лет являются уроженцами ближнего зарубежья. С помощью специального оборудования они похитили два автомобиля в городском округе. Сумма ущерба составила более 3,3 миллиона рублей.

