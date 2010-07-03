Сбой произошел на Рижском направлении МЖД из-за пешехода

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сбой в движении поездов произошел на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) после инцидента с пешеходом.

В данный момент восстановлен штатный режим движения, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе магистрали. Там пояснили, что несколько пригородных электричек следовали с увеличенным интервалом.

График был нарушен из-за оказания помощи переходившему железнодорожные пути в неположенном месте. По этой причине движение поездов на перегоне Подмосковная – Тушино было организовано по одному пути.

Ранее стало известно, что изменения расписания затронут пригородные поезда на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок) в октябре.