Электроснабжение в подмосковном Раменском восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

МОЭСК устранил причину аварийного отключения света в подмосковном Раменском, сообщает Агентство "Москва". Электроснабжение полностью восстановлено.

Инцидент произошел из-за обесточивания подстанции "Раменская" в результате технологического нарушения на ЛЭП 110 кВ в Раменском районе.

Ранее сообщалось, что 27 сентября действием защитный систем отключилась первая и вторая цепи ВЛ 110 кВ "Донино - ЦАГИ". Была обесточена ПС 110 кВ "Раменская".

Это привело к тому, что без света остались более 60 тысяч жителей Московской области.