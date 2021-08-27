Лавров заявил, что РФ осуждает теракт в Кабуле и соболезнует семьям погибших

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ осуждает теракт в Кабуле, а также выражает соболезнования семьям погибших. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции с главой МИД Италии.

"Афганистан по понятным причинам занял значительное место в наших дискуссиях. Мы присоединяемся к осуждению этих террористических актов, соболезнованиям в адрес семей погибших", – отметил он.

Взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула в четверг, 26 августа. Спустя некоторое время у аэропорта, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.

По информации СМИ, взрыв у ворот аэропорта был организован запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". Взрывное устройство активировал террорист-смертник.