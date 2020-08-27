Производственное здание загорелось в Подмосковье

20:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Здание, где производят акриловые ванны, горит в Подмосковье, сообщает ТАСС.
ЧП произошло в трехэтажном кирпичном здании на Молодежной улице во Фрянове. По данным источника агентства, пожару присвоен повышенный ранг сложности.
На месте работают пожарные. Из здания валит дым, площадь возгорания уточняется.
Днем ранее пожар произошел в пятиэтажке на улице Кубинке в Москве. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров, спасены 16 человек.
Как отмечал начальник столичного главка МЧС РФ Сергей Желтов, все могло начаться с хлопка газового баллончика. В Мосгазе подчеркнули, что газовое оборудование не было причиной инцидента. В организации добавили, что плановое техническое обслуживание внутридомового оборудования проводилось в июле и замечаний в ходе проверки не оказалось.
Сергей Собянин подчеркнул, что эвакуированным жителям предоставят временное жилье. Пострадавшей семье из четырех человек предложили размещение в отеле, 12 эвакуированных граждан от размещения отказались.
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