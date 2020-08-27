Число дистанционных преступлений увеличилось в Москве на 120%

16:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Количество преступлений, совершенных при помощи интернета и телефонов, с начала этого года увеличилось в Москве на 120%, сообщает ТАСС.
Замначальника 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Сергей Клиндухов уточнил, что за семь месяцев текущего года совершено уже более 25 тысяч дистанционных преступлений.
Он добавил, что около 60% телефонных мошенничеств в Москве совершается из ближнего зарубежья. "Мы их устанавливаем оперативным путем, но не можем привлечь к уголовной ответственности", – сказал он.
Ранее эксперт объяснил участившиеся преступления с банковскими картами. Для защиты от злоумышленников он посоветовал никому не передавать информацию о своей банковской карте и не сохранять данные карты в приложениях или на сайтах.
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