Число дистанционных преступлений увеличилось в Москве на 120%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество преступлений, совершенных при помощи интернета и телефонов, с начала этого года увеличилось в Москве на 120%, сообщает ТАСС.

Замначальника 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Сергей Клиндухов уточнил, что за семь месяцев текущего года совершено уже более 25 тысяч дистанционных преступлений.

Он добавил, что около 60% телефонных мошенничеств в Москве совершается из ближнего зарубежья. "Мы их устанавливаем оперативным путем, но не можем привлечь к уголовной ответственности", – сказал он.

Ранее эксперт объяснил участившиеся преступления с банковскими картами. Для защиты от злоумышленников он посоветовал никому не передавать информацию о своей банковской карте и не сохранять данные карты в приложениях или на сайтах.