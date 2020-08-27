ОМОН разогнал акцию протеста в центре Минска

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Фото: TASS/EPA/TATYANA ZENKOVICH
Белорусские силовики задержали около 20 протестующих на площадь Независимости в центре Минске.
Как сообщает РИА Новости, там сторонники оппозиции проводили очередную несанкционированную акцию. В результате туда приехал ОМОН. После этого часть людей сразу побежала в стороны, а милиция стала оцеплять площадь.
Движение по прилегающему проспекту частично перекрыли. Позднее от площади проследовала колонна сначала милицейских автобусов, а затем военных грузовиков. Также фиксировались проблемы с мобильной связью.
Отмечается, что на демонстрацию пришло меньше людей, чем в предыдущие дни. В митинге приняли участие около 500 человек. Через громкоговорители собравшихся оповещали, что участникам акции грозит ответственность.
Митинги продолжаются в Белоруссии после выборов президента 9 августа. По данным ЦИК, победителем в шестой раз стал Александр Лукашенко. На улицы выходят граждане, несогласные с результатами голосования.
В Минске продолжаются многотысячные акции протеста
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