Движение поездов на МЦК восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Движение поездов на Московском центральном кольце по часовой стрелке восстановлено. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Движение поездов на МЦК (14) по часовой стрелке восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 27 августа 2019 г.



Как отметили представители метрополитена, в настоящее время "Ласточки" на МЦК вводятся в график.

Ранее сообщалось о сбое в движении поездов на МЦК в направлении по часовой стрелке. Как пояснили в пресс-службе МЖД, "Ласточки" пришлось временно приостановить по техническим причинам.