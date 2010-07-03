Сбой в движении поездов произошел на МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение поездов на Московском центральном кольце в направлении по часовой стрелке приостановлено. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЖД.

Уточняется, что движение "Ласточек" пришлось временно остановить по техническим причинам. "Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы возобновить движение", – заверили в пресс-службе.

В направлении против часовой стрелки поезда курсируют в штатном режиме.