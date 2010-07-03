Суд вынес приговор поджегшему своего знакомого жителю Одинцова

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Суд в Одинцове приговорил к девяти годам колонии строгого режима местного жителя, поджегшего своего знакомого, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета по области Ольгу Врадий.

23-летний мужчина признан виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

7 августа 2018 года в ходе ссоры мужчина облил знакомого бензином и поджег. Осознав содеянное, он потушил пламя, отвез оппонента на машине к ближайшему жилому дому, откуда вызвал скорую помощь, а сам скрылся.

Потерпевшего госпитализировали, но, несмотря на оказанную медпомощь, спустя несколько дней он скончался от ожогового шока.

Ранее 38-летнего москвича осудили на 6,5 лет колонии строгого режима за попытку сжечь живьем женщину. Преступление он совершил в ноябре 2018 года в холле подъезда жилой многоэтажки.