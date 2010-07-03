Уголовное дело возбудили после убийства в Домодедове

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в городском округе Домодедово.

Как сообщили в пресс-службе СК по Московской области, тело 50-летнего местного жителя с колото-резаным ранением шеи обнаружили возле одного из торговых центров 26 августа.

Предварительно установлено, что между потерпевшим и неустановленным мужчиной произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений.

В результате неизвестный нанес своему оппоненту смертельное ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее сотрудники правоохранительных органов нашли в московской квартире на улице Новослободской тело 41-летней женщины с 26 ножевыми ранениями.