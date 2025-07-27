Движение на МКАД в Бирюлево Восточном затруднено из-за аварии

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Затруднения в движении на 1,2 километра наблюдаются на 26-м километре МКАД из-за аварии, предупреждает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло на внешней стороне кольцевой дороги в районе съезда № 26. В настоящее время на месте ЧП находятся оперативные службы города.

Им предстоит выяснить все детали произошедшего, а также уточнить информацию о возможных пострадавших.

Ранее затруднения на 4,5 километра фиксировались на Северо-Восточной хорде (СВХ). Там произошло столкновение двух автомобилей.

До этого массовая авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 29. Там столкнулись четыре машины. По информации столичной Госавтоинспекции, в результате случившегося никто не пострадал.