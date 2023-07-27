Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Гражданка Белоруссии погибла при крушении вертолета Ми-8 на Алтае, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

Отмечается, что посольство Белоруссии поддерживает контакт с российскими компетентными органами и родственниками погибшей.

Ранее в МЧС уточнили, что в результате трагедии погибли четыре человека. Сперва говорилось о шести жертвах, однако выяснилось, что два человека самостоятельно покинули борт и добрались до больницы. У них травмы средней степени тяжести. Таким образом, по последним данным, помимо погибших, десять человек пострадали, двоим помощь медиков не понадобилась.

Крушение вертолета Ми-8 компании "Алтай Авиа" произошло около села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай 27 июля. По информации Росавиации, авария произошла в 200 километрах южнее Горно-Алтайска.

Всего на борту воздушного судна находились 16 человек, включая троих членов экипажа. Полет выполнялся в качестве перевозки экскурсионной группы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты Восточного межрегионального следственного управления. Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, ошибка пилотов могла привести к крушению вертолета Ми-8 на Алтае. Уточнялось, что пилоты ошиблись при заходе на посадку.

МЧС подтвердило крушение вертолета Ми-8 на Алтае