Более 20 случаев укуса клещей зарегистрировали в Москве за неделю

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Фото: /Александр Сивцов
В Москве с 20 по 26 июля зарегистрировали 22 случая укуса клещей, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.
В основном они произошли в парках "Серебряный бор", "Лосиный остров", Сокольниках, Зеленограде и на территории дачных участков в ТиНАО.
При этом 379 случаев обращений москвичей связаны с укусами клещей, которые произошли в Московской области. Еще 144 случая – в других регионах России.
В то же время за последние три недели новые случаи клещевого боррелиоза, связанные с инцидентами в Москве и с завозом из регионов, не регистрировались.
Отмечается, что с 1 января по 21 июля Роспотребнадзор исследовал 18 829 клещей, доставленных населением. Из них 3 187 клещей имели положительную реакцию на иксодовый клещевой боррелиоз (16,9 процента).
В пресс-службе также отметили, что с апреля по октябрь в Москве проводят акарицидные обработки на территориях, где были выявлены клещи.
Заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН, доктор биологических наук Нина Тикунова ранее рассказала, что клещи чаще кусают тех, кто сильнее пахнет.
"Специальный репортаж": "кровный враг"
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