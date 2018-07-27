В Иерусалиме в результате беспорядков задержаны более 20 человек

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Израильская полиция блокировала доступ на иерусалимскую Храмовую гору и получила приказ войти в одну из расположенных там мечетей, сообщает "Газета.ру". В результате спецоперации задержали 24 человека. Около четырех сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Поводом для таких действий стали беспорядки, устроенные арабо-мусульманской молодежью после молитвы.

Якобы протестующие применили против полицейских фейерверки, а затем забаррикадировались в мечети.

Комплекс Храмовой горы включает мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, построенные на руинах древних иудейских храмов. По пятницам туда приходят тысячи верующих арабов-израильтян и палестинцев.