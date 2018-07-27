В Иерусалиме в результате беспорядков задержаны более 20 человек

27 июля, 21:08
Фото: Фото: wikimedia.org/Andrew Shiva/ по лицензии [URLEXTERNAL=https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]CC BY-SA 4.0[/URLEXTE
Израильская полиция блокировала доступ на иерусалимскую Храмовую гору и получила приказ войти в одну из расположенных там мечетей, сообщает "Газета.ру". В результате спецоперации задержали 24 человека. Около четырех сотрудников правоохранительных органов получили ранения.
Поводом для таких действий стали беспорядки, устроенные арабо-мусульманской молодежью после молитвы.
Якобы протестующие применили против полицейских фейерверки, а затем забаррикадировались в мечети.
Комплекс Храмовой горы включает мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, построенные на руинах древних иудейских храмов. По пятницам туда приходят тысячи верующих арабов-израильтян и палестинцев.
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