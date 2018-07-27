Суд Ингушетии вынес приговор обвиняемым в пытках задержанных силовикам

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В Ингушетии вынесли приговор семерым силовикам, которых обвинили в пытках задержанных. Преступники получили от 3 до 10 лет лишения свободы, один из обвиняемых осужден условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Вина подсудимых полностью подтвердилась", – заявил судья Андрей Лазарев.

Подсудимого Тимура Хамхоева заключили на 7 лет в колонии общего режима, Алихан Беков осужден на 10 лет строгого режима, Андрей Безносюк получил шесть лет общего режима, Иса Аспиев – 5,5 лет, Мустафа Цороев – 5 лет, Магомед Беков – 3 года, а Сергей Хандогин – 3 года условно.

Аспиева и Бекова, которые были под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.

Сергею Хандогину суд изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на подписку о невыезде.

Помимо этого, шестеро подсудимых, кроме Хандогина, лишены имеющихся у них специальных и воинских званий. Все подсудимые не смогут занимать должности на госслужбе. При этом суд не лишил их государственных наград.

В свою очередь, подсудимые своей вины не признали.

В июле 2016 года сотрудники ЦПЭ МВД по Ингушетии задержали 50-летнего жителя Карабулака в городе Сунжа. Оперативники применили физическое насилие в отношении задержанного и его 39-летней супруги. Во время допроса мужчина умер в здании ЦПЭ.

Также обвиняемые заставляли еще четверых задержанных признаваться в хранении оружия, посягательстве на жизнь полицейских и иных преступлениях. Помимо этого, они вымогали деньги и отобрали автомобиль у одного из мужчин под угрозой распространения позорящих его сведений.

Фигурантами дела стали начальник регионального ЦПЭ Тимур Хамхоев, его заместитель Сергей Хандогин, начальник отдела ЦПЭ Андрей Безносюк, а также оперативники Алихан Беков и Иса Аспиев, начальник Сунженского ОМВД Магомед Беков, а также бывший оперативник УФСБ по Ингушетии Мустафа Цороев.