Охранник столичного супермаркета избил школьника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Охранник супермаркета напал на подростка из-за неоплаченного энергетического напитка, сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник рассказал, что инцидент произошел в магазине в ТЦ "Весна" на 84 километре МКАД. "В торговом зале 16-летний ученик столичной школы выпил энергетический напиток, не оплатив его", – цитирует источника Агентство "Москва". Между школьником и охранником произошел конфликт, сотрудник супермаркета избил несовершеннолетнего.

Подросток обратился к врачам, у него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Заявление в полицию написала мать пострадавшего, началась проверка.