После перестрелки в Лондоне задержаны три человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Полиция задержала трех подозреваемых после инцидента с перестрелкой и погоней, который произошел в восточной части Лондона. Об этом пишет газета Daily Star.

Ранее СМИ сообщили о перестрелке правоохранителей с неизвестными в масках. Это случилось недалеко от стадиона футбольной команды "Вест Хэм" в лондонском районе Форест-гейт.

По информации Daily Star, водитель автомобиля BMW отказался остановить машину по требованию полицейских. Завязалась перестрелка.

По предварительным данным, в результате стрельбы два человека получили ранения. Однако в полиции Лондона эти сведения не подтвердили.