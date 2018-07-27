Один человек пострадал при столкновении иномарки и мотоцикла в СЗАО

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Один человек пострадал в ДТП на северо-западе столицы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, авария произошла у дома № 2 на улице Академика Бочвара. Там столкнулись автомобиль KIA и мотоцикл. "В результате аварии один человек получил травмы", − рассказал представитель правоохранительных органов Агентству "Москва".

Уточняется, что пострадавший лишился пальца на руке. Прибывшие на место ДТП врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.