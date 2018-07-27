Полицейские задержали сбившего двух пешеходов в Люберцах

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Полиция задержала водителя, который сбил пешеходов в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По ее словам, личность водителя, который совершил наезд на людей на пешеходном переходе в Люберцах, была установлена. Его удалось задержать. Как уточнили в МВД, правонарушителем оказался 29-летний уроженец Владимирской области.

В пресс-службе ведомства напомнили, что ЧП произошло в вторник, 24 июля. Автомобилист сбил мужчину и женщину, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Виновник аварии скрылся, а обоих пострадавших доставили в районную больницу с ушибами и травмами головы. По словам врачей, сейчас их жизнь находится вне опасности.

Полиция начала розыски водителя и обнаружила автомобиль, на котором он сбил пешеходов.

В отношении задержанного составили протокол о невыполнении обязанностей в связи с ДТП и завели дело о нарушении ПДД, которое повлекло за собой причинение вреда здоровью легкого или средней тяжести.

Как отметили в МВД, теперь нарушителю грозит лишение водительских прав на срок до одного года или арест до 15 суток.