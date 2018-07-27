Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

27 июля, 03:14

Мексика объявила ЧП из-за аномальной жары

происшествия за рубежом

Фото: TASS/Imago/E]Jesus Tijerina

Из-за апокалиптичной жары, достигающей местами 50 градусов по цельсию, Мексика объявила о чрезвычайном положении, передает РИА Новости.

Как сообщил, глава национальной службы по чрезвычайным ситуациям Луис Фелипе Пуэнте, из-за высоких температур, отмеченных на большей части страны чрезвычайное положение объявлено в 24 штатах.

По словам Пуэнте, эти территории будут иметь доступ к средствам национального фонда по чрезвычайным ситуациям для обеспечения пострадавших продуктами и лекарствами.

Власти Мексики уже вводили чрезвычайное положение в начале июня. В прошлый раз этим режимом были охвачены 22 из 31 штата страны.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать