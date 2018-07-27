Мексика объявила ЧП из-за аномальной жары

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Из-за апокалиптичной жары, достигающей местами 50 градусов по цельсию, Мексика объявила о чрезвычайном положении, передает РИА Новости.

Как сообщил, глава национальной службы по чрезвычайным ситуациям Луис Фелипе Пуэнте, из-за высоких температур, отмеченных на большей части страны чрезвычайное положение объявлено в 24 штатах.

По словам Пуэнте, эти территории будут иметь доступ к средствам национального фонда по чрезвычайным ситуациям для обеспечения пострадавших продуктами и лекарствами.

Власти Мексики уже вводили чрезвычайное положение в начале июня. В прошлый раз этим режимом были охвачены 22 из 31 штата страны.