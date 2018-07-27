Пропавшего в столице 11-летнего мальчика нашли живым

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Пропавшего 11-летнего ребенка нашли живым, сообщает Агентство "Москва".

По информации источника в Следственном комитете, мальчик был обнаружен на дороге в Ступинском районе Московской области.

Ребенок передан медикам. Они должны оценить состояние его здоровья. Следователям предстоит установить причины и условия, спровоцировавшие побег ребенка из семьи.

Дмитрий Макаров ушел из дома 25 июля около семи часов вечера. Мальчика искали следователи ГСУ СК РФ по Москве, сотрудники полиции и группы волонтеров.

Ранее было возбужденно уголовное дело об убийстве ребенка, местонахождение которого с 25 июля не было известно.